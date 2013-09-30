Нефть дешевеет на опасениях провала переговоров в США

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на опасениях неудачного исхода переговоров в США между республиканцами и демократами по бюджету, свидетельствуют данные торгов, передает ПРАЙМ.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.55 мск снизилась на 0,78% - до 107,78 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,26% и составила 101,57 доллара за баррель.

"Временное прекращение работы правительства в США (в случае неудачного исхода в переговорах - ред.) может нарушить восстановление мировой экономики и привести к дальнейшему падению цен на нефть", - прогнозирует региональный глава по исследованиям рынка Nomura Holdings в Гонконге Гордон Кван, которого цитирует агентство Bloomberg.