Госэнергоэффективности объявило конкурс проектов для господдержки

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению объявило конкурс для отбора энергоэффективных проектов для развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива для их государственной поддержки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госагентства.

Согласно сообщению, заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 октября текущего года.

Финансирование данной программы проходит за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николая Пашкевича, в Украине на реализацию программы энергоэффективности в 2012 году было выделено 827,5 млн грн.

Из общего фонда государственного бюджета на эти цели было выделено 502,7 млн грн, за счет финансовой помощи Европейского Союза - 324,8 млн грн.

В рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» Всемирный банк выделит инвестиционный займ в размере 300 млн долл.

В сентябре 2013 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства создало рабочую группу по вопросам энергоэффективности и энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.