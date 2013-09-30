Cadogan Petroleum приступит к бурению скважины на Покровском месторождении в 2014 году

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum планирует летом 2014 года приступить к бурению скважины на Покровском газовом месторождении (Полтавская обл.).

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, в ходе геологоразведочных работ на Покровском месторождении компания определила пять перспективных участков, на одном из которых и планирует произвести бурение.

Также компания сообщает, что намерена продолжать работы на двух других месторождениях в Полтавской области (Загорянское и Пирковское) с целью интенсификации притока газа, и для этого планирует привлечь местные компании.

Как ранее сообщал УНИАН, в мае 2013 года Cadogan Petroleum сообщила о планах заняться добычей сланцевого газа во Львовской области.

На данный момент компания проводит исследования на площади 15,4 кв. км во Львовском бассейне с целью определения наилучшего места для старта первой разведывательной операции.

Cadogan Petroleum в январе-июне 2013 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,1% - до 9,128 млн долл. с 6,927 млн долл.

Cadogan Petroleum PLC - британская компания, занимающаяся добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.

Основные лицензии этой разведочно-добывающей компании сосредоточены на месторождениях Днепро-Донецкого бассейна на востоке страны. Помимо этих участков, компания также работает на западе страны, в Карпатах.