Украина за 8 месяцев сократила импорт газа на 29%

Украина в январе-августе 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 28,7% - до 15,313 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в августе 2013 года импорт газа увеличился по сравнению с августом 2012 года на 4,6% - до 2,858 млрд куб. м.

Кроме того, Украина в январе-августе 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,7% - до 32,357 млрд кубометров.

По данным Минэнергоугля, потребление газа в Украине за август 2013 года составило 1,948 млрд куб. м, что на 6,1% меньше показателя августа 2012 года.

Стоит отметить, что объем добычи газа в январе-августе составил 13,6 млрд кубометров (увеличился на 0,03%). Объем добычи в августе составил 1,7 млрд кубометров. Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. Украина в 2010 году потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона может закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры Group DF, остальное - российский газ.

По данным украинского оператора газотранспортной системы - компании «Укртрансгаз», объем импорта природного газа из Польши и Венгрии в Украину в январе-августе текущего года составил 1,1 млрд куб. м при прогнозном объеме импорта из Европы, рассчитанном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в целом по году, в 2,5 млрд куб м.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова - ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко - ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа - Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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