Украина за 8 месяцев сократила импорт газа на 29%

Украина в январе-августе 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 28,7% - до 15,313 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в августе 2013 года импорт газа увеличился по сравнению с августом 2012 года на 4,6% - до 2,858 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона может закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры Group DF, остальное - российский газ.

По данным украинского оператора газотранспортной системы - компании «Укртрансгаз», объем импорта природного газа из Польши и Венгрии в Украину в январе-августе текущего года составил 1,1 млрд куб. м при прогнозном объеме импорта из Европы, рассчитанном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в целом по году, в 2,5 млрд куб. м.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова - ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко - ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа - Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.