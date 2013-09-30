Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск. Беларусь с 1 октября 2013 года увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства, данное решение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 сентября 2013 года №848.

В частности, экспортная пошлина на сырую нефть повышается до 416,4 долл. с 400,7 долл. за 1 тонну. Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо - до 274,8 долл. с 264,4 долл. за 1 тонну. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин.

На сжиженные углеводородные газы пошлина повышается до 121,3 долл. с 75,5 долл. за 1 тонну.

Справка УНИАН. Данным постановлением внесены изменения в постановление Совета министров Беларуси от 31 декабря 2010 года №1932 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Беларусь». Документ принят в соответствии с указом от 31 декабря 2010 года №716 «О ставках вывозных таможенных пошлин».

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