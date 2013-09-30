Потребление бензина в Украине снизилось на 6%, дизтоплива - на 2,5%

Украина в январе-августе 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6% - до 2,617 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 2,5% - до 3,677 млн тонн.

Потребление бензина в августе 2013 года по сравнению с августом прошлого года уменьшилось на 4,5% - до 385,1 тыс. тонн, дизельного топлива - увеличилось на 3,5%, до 558,2 тыс. тонн.

Производство бензина за 8 месяцев 2013 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 658,1 тыс. тонн, дизтоплива - на 37%, до 627,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7747 единиц, в августе 2013 года в денежном выражении увеличилась на 2,5% – до 7,351 млрд грн против 7,173 млрд грн в июле 2013 года.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.