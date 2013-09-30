Украина увеличила экспорт электроэнергии на 8,4%

Украина в январе-августе 2013 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8,4% - до 6,685 млрд кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в августе 2013 года сократился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 6,9% - до 0,786 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства доходов и сборов, Украина за январь-август 2013 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 394,798 млн долл.

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, планирует в 2013 году увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 10 млрд кВт/ч.

Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Компании «Востокэнерго» и «Пауэр Трейд», входящие в структуру энергохолдинга ДТЭК, занимают монопольное положение по экспорту электроэнергии в Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову, Беларусь.