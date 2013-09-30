Украина сократила импорт нефти в 5 раз

Украина в январе-августе 2013 года сократила импорт нефти в 5 раз - до 234,9 тыс. тонн по сравнению с 1 млн 194,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины за отчетный период сократились на 34,5% по сравнению с январем-августом 2012 года - до 1,972 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-августе текущего года сократилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,041 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт нефти в 5 раз - до 222,5 тыс. тонн по сравнению с 1 млн 164,9 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Украине на 8% сократилось потребление газа

Украина за 8 месяцев сократила импорт газа на 29%