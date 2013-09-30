Потребление газа в Украине снизилось на 8%

Украина в январе-августе 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,7% - до 32,357 млрд кубометров.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление газа в Украине за август 2013 года составило 1,948 млрд куб. м, что на 6,1% меньше показателя августа 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, объем добычи газа в январе-августе составил 13,6 млрд кубометров (увеличился на 0,03%). Объем добычи в августе составил 1,7 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. Украина в 2010 году потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.