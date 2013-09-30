«Укртрансгаз» заплатит «Метинвесту» и «Интерпайпу» 34 млн грн за трубы

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, заплатит металлургическому холдингу «Метинвест», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, и трубно-колесной компании «Интерпайп», подконтрольной бизнесмену Виктору Пинчуку, 33,775 млн грн за партию труб в объеме 1,967 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении компании «Укртрансгаз» на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Укртрансгаз» закупит у «Метинвеста» 1,011 млн тонн труб на 18,3 млн грн, а у «Интерпайп» - 0,955 млн тонн на 15,4 млн грн.

Конечный срок подписания договоров - 24 октября 2013 года.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

«Интерпайп» - международная вертикально-интегрированная трубно-колесная компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.