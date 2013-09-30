Бойко и Миллер обсудили транзит российского газа через Украину

Сегодня, 30 сентября, в Москве состоялась рабочая встреча вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с началом отопительного периода. В частности, рассматривались вопросы транзита российского природного газа через территорию Украины в Европе и обеспечения газом украинских потребителей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза с 1 января по 25 сентября 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,4% - до 59,7 млрд куб. м.

В подземных газовых хранилищах Украины по состоянию на 27 сентября для обеспечения бесперебойного транзита природного газа в страны ЕС в зимний период и гарантирования собственного потребления накоплено 15,3 млрд кубометров голубого топлива.

Украина к началу отопительного сезона может закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, остальное - российский газ.