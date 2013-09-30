«Черноморнефтегаз» привлечет у «Сбербанка России» кредит на 465 млн грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) намерен привлечь у «Дочернего банка Сбербанка России» мультивалютную кредитную линию с лимитом в 465 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств и рефинансирования кредитной задолженности.

Кредитные средства привлекаются сроком на один год.

Конечный срок подписания договора - 25 октября 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» в июле 2013 года привлек у «Всеукраинского банка развития» кредит на сумму 150 млн грн для выплаты заработной платы, уплаты налогов и других обязательных сборов.

«Черноморнефтегаз» в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58% - до 839,959 млн грн с 530,321 млн грн.

2012 год компания завершила с чистым убытком в размере 1,337 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.