«Укртрансгаз» привлечет кредиты в размере 400 млн грн и 66 млн долл.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, намерена привлечь три кредитные линии на общую сумму 400 млн грн и два валютных кредита в размере 65,9 млн долл., говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные линии привлекаются сроком на один год.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в июле 2013 года привлекла у «Альфа-Банка» кредит в размере 24,9 млн долл.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планировало к сентябрю 2013 года подписать кредитное соглашение на сумму 308 млн долл. с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком для финансирования работ по модернизации украинской части магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

По информации Минэнергоугля, предварительная стоимость модернизации вышеуказанного магистрального газопровода составит 519 млн долл., из которых 308 млн долл. – кредит вышеуказанных финансовых организаций, остальная сумма будет обеспечена за счет собственных средств НАК «Нафтогаз Украины».

В сентябре текущего года Кабинет министров Украины утвердил рабочий проект модернизации участка магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» стоимостью 187,1 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».