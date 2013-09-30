Украина станет ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований

Президент Украины Виктор Янукович уполномочил вице-премьер-министра Константина Грищенко подписать Соглашение между Украиной и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о предоставления статуса ассоциированного члена в ЦЕРН.

Об этом говорится в распоряжении Президента, размещенном на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) является ведущей межправительственной организацией по изучению физики высоких технологий.

Сотрудничество Украины и ЦЕРН осуществляется с 1993 года в соответствии с положениями Соглашения между сторонами о дальнейшем развитии научного и технического сотрудничества в области физики высоких энергий от 2 апреля 1993 г. (без приобретения Украиной членства или другого юридического статуса в этой организации).

В марте по распоряжению Кабинета министров от 21 февраля 2011 года № 151 была подписана Совместная декларация Кабинета министров и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве, в которой выражено намерение правительства Украины присоединиться к ЦЕРН со статусом ассоциированного члена. Официальную заявку на прохождение процедуры соответствия критериям ассоциированного члена ЦЕРН Украина представила на рассмотрение Совета ЦЕРН в конце 2011 года (письмо премьер-министра Николая Азарова от 21 декабря 2011 года).

На данный момент подготовлен проект соглашения между Украиной и ЦЕРН - международного договора, который должен быть заключен от имени Украины. Уполномоченным представителем Украины на подписание соглашения стал вице-премьер Грищенко.

Справка УНИАН. ЦЕРН - европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Она находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. Основным проектом в данное время является Большой адронный коллайдер (LHC), протон-протонный (также рассчитан на ускорение тяжелых ионов) коллайдер. Четыре основных детектора, в том числе два многоцелевых, расположены в четырёх подземных шахтах. Тестовый запуск Большого адронного коллайдера транслировался в прямом эфире европейского информационного телеканала Евроньюс. 10 сентября 2008 года первый пучок успешно преодолел 27-километровое кольцо. 4 июля 2012 года коллаборации ATLAS и CMS объявили о нахождении бозона массой около 125—126 ГэВ. Является ли эта частица бозоном Хиггса, пока остаётся под вопросом. Рассматриваются варианты будущей модернизации ускорителя и детекторов.