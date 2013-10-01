Узбекистан с 1 октября повысил тарифы на электроэнергию на 7%

Узбекистан с 1 октября на 7% повысил тарифы на электроэнергию, сообщается на сайте государственно-акционерной компании "Узбекэнерго".

Цена за 1 кВт/ч электроэнергии увеличена со 112,2 сума до 120 сумов (0,055 доллара по курсу ЦБ Узбекистана). Также, электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) составит 120 сумов (1 доллар - 2146,70 сума). В домах, оборудованных электроплитами, стоимость 1 кВт.ч электроэнергии повышена с 56,1 сума до 60 сумов (0,028 доллара).

Одноставочный тариф для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью 750 кВА и выше повышен до 120 сумов, двухставочный тариф - до 197,7 тысячи сумов (92,1 доллара) за 1 кВт максимальной нагрузки в год и до 94,02 сума (0,044 доллара) за 1 кВт.ч потребляемой энергии.

Это второе повышение цен на электроэнергию в республике в этом году. Первый раз цены были повышены с 1 апреля - на 7,4%. В последние годы тарифы на электроэнергию в Узбекистане постепенно были повышены для всех категорий потребителей. Только в течение 2011-2012 годов средний тариф на электроэнергию вырос на 30%.

По данным экспертов Всемирного банка, на сегодня тарифы в энергетической отрасли Узбекистана позволяют покрыть все текущие затраты на производство, передачу и распределение энергии.

Директивное требование правительства поставлять электроэнергию крупнейшим промышленным предприятиям без соответствующей предоплаты или с отсрочкой платежей оставляет не решенной проблему неплатежей и задолженностей в отрасли.

Как сообщал УНИАН, в Узбекистане внутренние цены на природный газ для всех категорий пользователей с 1 октября повышаются на 8,5%.

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