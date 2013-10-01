Обвал на рынке нефти продолжается на фоне бюджетного кризиса в США

На мировых торгах во вторник, 1 октября, цены на нефть снижаются на фоне финансовой ситуации в США.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,51% - до 107,82 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,28% и составила 102,04 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Белый дом распорядился частично закрыть государственные учреждения из-за отсутствия компромисса по государственному бюджету. Как отмечают эксперты, ситуация в США влияет на рынок нефти. На прошлой неделе сообщалось о росте оптовых запасов, в то время как сезон отпусков подходит к концу и есть тенденция к росту производства, что также имеет эффект.

От бюджетного коллапса пострадают прежде всего государственные служащие, работающие на федеральное правительство - многие из них будут отправлены в неоплачиваемые отпуска уже с 1 октября. Закрытие правительства затронет примерно один миллион человек, включая чиновников госучреждений, налоговых инспекторов, гражданских работников вооруженных сил других бюджетников.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама заявил 27 сентября т.г. в телеобращении, что не пойдет на уступки республиканцам по бюджету, чтобы избежать временного прекращения финансирования федерального правительства.

Из-за бюджетных разногласий между демократами и республиканцами работа американского правительства неоднократно приостанавливалась и раньше. Дольше всего - ровно три недели - двери федеральных министерств и ведомств были закрыты в декабре 1995 года - январе 1996 года.