Shell распродает сланцевые активы в США

Компания Royal Dutch Shell объявила о продаже своих активов по сланцевым месторождениям в Техасе, Канзасе и Колорадо, сообщают Вести.ru.

По данным издания Wall Street Journal, Shell собирается продать свои участки площадью 106 тыс. акров в районе месторождения “Игл Форд” (Eagle Ford). Это одно из крупнейших действующих сланцевых месторождений в США.

В компании заявили, что 192 скважины, пробуренные на данной территории, “не могут выйти на запланированные объемы по добыче”. Shell также хочет найти покупателей на участок площадью в 600 тыс. акров в районе геологической формации Mississippi Lime в штате Канзас. Кроме того, концерн хочет выйти из сланцевого проекта в Колорадо, “который пока находится на раннем этапе”.

Продажа данных участков отражает общую динамику сланцевых активов Shell в США.

Во II квартале в Royal Dutch Shell сообщили о списании $2,1 млрд по американским сланцевым проектам, заявив, что компания начала стратегическую переоценку инвестиций в сланцевые месторождения в США.

Стоит отметить, что глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон в 2012 г. уже отмечал, что крупные компании испытывают трудности по данным проектам.

Активная разработка сланцев привела к существенному падению цен на природный газ в США и, как следствие, к снижению рентабельности сланцевых месторождений.

На большей части сланцевых месторождений добываются газ и газоконденсаты. Одним из немногих крупных месторождений сланцевой нефти в США является месторождение Баккен (Bakken) в штате Северная Дакота.

В последнее время у многих инвесторов возникает все больше вопросов по поводу дальнейших перспектив "сланцевой революции" в США. Эта тема была активно освещена в СМИ. В частности, утверждалось, что разработка сланцев поможет США добиться энергетической независимости.

Однако при этом в тени остался вопрос рентабельности данных месторождений. В отличие от добычи нефти и газа на традиционных месторождениях сланцевые формации требуют постоянного увеличения скважин для поддержания объемов добычи. Ряд экспертов уже отметили, что сланцевые формации отличает более высокая скорость истощения, нежели традиционные нефтегазоносные месторождения.

Кроме того, как уже было отмечено, большинство активно разрабатываемых сланцевых месторождений в США являются газовыми, а не нефтяными.