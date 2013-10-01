Одесский НПЗ впервые после трехлетнего простоя отгрузит партию нефтепродуктов

Одесский нефтеперерабатывающий завод, подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко, намерен 1 октября отгрузить первую после трехлетнего простоя партию нефтепродуктов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы собственника завода - компании ВЕТЭК.

«Первую продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода Торговый дом ВЕТЭК отгрузит уже сегодня», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что на данный момент к отгрузке доступны СУГ (сжиженные углеводородные газы), дизельное топливо, бензин марки А-95.

«Вся продукция сертифицирована и соответствует нормам Евро-4», - отмечается в сообщении компании.

Поставка нефтепродуктов, как передает пресс-служба ВЕТЭК, с Одесского НПЗ возможна как железнодорожными партиями, так и бензовозными нормами.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесский морской торговый порт 26 сентября прибыл второй танкер Intisar с 80 тыс. тонн нефти Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Первая партия нефти в 79,9 тыс. тонн прибыла в порт 12 сентября.

В июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, контролируемую бизнесменом Сергеем Курченко, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника - компании «Лукойл».

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. Одесский нефтеперерабатывающий завод способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «Лукойлу» с 2000 года.

Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.