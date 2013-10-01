Словакия пока не может открыть реверс газа в Украину из-за «Газпрома»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подтвердило информацию о том, что пока не удается организовать поставки газа в Украину из Словакии по реверсному пути из-за необходимости согласования таких действий с российским монополистом «Газпромом».

Об этом в ходе горячей линии в Кабинете министров сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Андрей Бондаренко.

«Как и у нас, у словацкого оператора есть контракт с «Газпромом». Без учета «Газпрома» в случае со Словакией пока затруднительно говорить о реализации словацкого направления, хотя оно одно из самых перспективных», - сказал Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, ранее о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.