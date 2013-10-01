Кредит «Газпромбанка» на 2 млрд долл. пролонгирован

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пролонгировало срок пользования кредитными ресурсами, предоставленными Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» российским «Газпромбанком» в объеме 2 млрд долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе «горячей линии» в Кабинете министров сообщил заместитель министра Андрей Бондаренко.

«Мы пролонгировали под госгарантии. Надеемся, что на следующей сессионной неделе юридически дооформим», - сказал Бондаренко.

Он также обратил подчеркнул, что пролонгация кредита стала возможной после того, как Верховная Рада Украины в конце сентября рассмотрела соответствующий законопроект, разрешающий предоставить «Нафтогазу» государственные гарантии в объеме 11 млрд грн. По словам Бондаренко, российской стороне оказалось достаточно того, что законопроект был принят в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и полных расчетов с «Газпромом» за импортированный в Украину природный газ. На тот момент кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

В частности, «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с российским «Газпромбанком» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года, а ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены с рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга до конца 2013 года. Ближайшие долговые платежи должны быть осуществлены 30 сентября и 30 декабря в сумме 1,6 млрд грн каждый.

В июле 2013 года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде предоставить НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии с целью сбалансирования денежных потоков НАКа посредством пролонгирования сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках подписанных кредитных соглашений. По мнению правительства, государственные гарантии стали наиболее приемлемым способом обеспечения обязательств, поскольку «Газпромбанк» в ходе переговоров с «Нафтогазом» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственными гарантиями.

В сентябре законопроект о предоставлении госгарантий был вынесен на рассмотрение парламента. За законопроект проголосовали в первом чтении 232 народных депутата. Ранее представители Министерства энергетики и угольной промышленности на обсуждении проекта закона в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам бюджета отмечали, что объем запрашиваемых средств является на данный момент исчерпывающим.

Кроме того Минэнерго сообщало, что по кредитному соглашению с «Газпромом» по состоянию на 4 сентября задолженность составляла 1,794 млрд долл. Для того, чтобы воспользоваться этими средствами, необходимы были государственные гарантии в объеме не менее 500 млн долл. (порядка 4 млрд грн).

Читайте также:

«Нафтогаз» намерен продлить кредит «Газпромбанка» на 5 лет

Парламент планирует предоставить госгарантии «Нафтогазу» на 11 млрд грн