Теплокоммунэнерго будет платить за превышение лимита газа по промышленным ценам

Превышение лимитов потребления природного газа предприятиями теплокоммунэнерго будет оплачиваться по тарифам промышленных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе горячей линии в Кабинете министров сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Андрей Бондаренко.

"Правительство установило лимит для ТКЭ 6,3 млрд кубометров газа… Весь остальной объем будет по той же цене, что и для промпредприятий", - сказал он.

Бондаренко отметил, что указанный лимит газа является достаточным для прохождения даже самых холодных зим.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), снизила предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 1,4% - до 3 459 грн за 1 тыс. куб. м.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предупреждает о возможном срыве подготовки к отопительному периоду из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго.

По данным компании, наихудшие показатели задолженности за потребленный природный газ имеют Днепропетровская область (2,5 млрд грн), Донецкая область (2,7 млрд грн), Харьковская область (2,2 млрд грн) и Киев (2,2 млрд грн). Кроме того, в течение 7 месяцев 2013 года предприятия ТКЭ фактически потребили 4,7 млрд куб. м природного газа, в то время как согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год предельный объем природного газа для теплогенерирующих предприятий и ТЭЦ на производство тепловой энергии для нужд населения составляет 6,3 млрд куб. м.

В «Нафтогазе Украины» отметили, что если предприятия теплоэнергетики не будут придерживаться прогнозного баланса и не снизят потребление природного газа, то имеющиеся ресурсы газа будут исчерпаны уже в ноябре 2013 года, что поставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона 2013-2014 гг.

Ранее Кабинет министров поручил «Нафтогазу Украины» обеспечить немедленное ограничение поставок газа до технологического минимума предприятиям, производящим тепловую энергию, в случае неполных расчетов.

Компания «Нафтогаз Украины» в середине августа обратилась к местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой о скорейшем погашении задолженности за потребленный газ, накопленной в предыдущие периоды, которая составляет более 17,4 млрд грн.