На Ривненской АЭС запустят комплекс по переработке твердых радиоактивных отходов

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, планирует в 2014 году на Ривненской АЭС ввести в эксплуатацию комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Энергоатома”.

“Большинство оборудования для будущего комплекса уже получено. На очереди - согласование и получение соответствующих разрешений на начало монтажно-наладочных работ”, - сказано в сообщении.

Главной задачей комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, как отмечается в сообщении, является уменьшение объема твердых РАО, накопленных и произведенных в процессе эксплуатации энергоблоков, их кондиционирование, захоронение и получение дополнительных свободных объемов в существующих хранилищах.

“Необходимость комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов трудно переоценить, особенно после продления срока эксплуатации энергоблоков №1, 2, ведь существующие хранилища РАО предусмотрены на проектный срок эксплуатации”, - цитирует пресс-служба заместителя главного инженера Ривненской АЭС Сергея Куроедова.

Как передает пресс-служба, на Ривненской атомной электростанции 1 октября стартовало техническое совещание по вопросам сооружения данного комплекса. Участие в совещании принимают эксперты международной компании «Рискаудит» (IRSN - Франция, GRS - Германия), Госатомрегулирования Украины, представители госпредприятия НАЭК «Энергоатом», киевского института « Энергопроект» и ведущие специалисты Ривненской АЭС.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1 и 2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.