В Крыму и Одесской области из-за ненастья обесточены 20 населенных пунктов
08:56, 02 октября 2013Энергетика
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В ночь на 2 октября из-за ненастья сработала система защиты линий электропередач и произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Крыму и Одесской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Крыму без электроснабжения остаются 16 н.п., в Одесской области - 4 н.п., уточнили в ГСЧС.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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