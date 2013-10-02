«Лукойл» сворачивает бизнес в Венесуэле

Частные российские нефтекомпании окончательно сворачивают бизнес в Венесуэле. Как стало известно "Коммерсанту", "ЛУКОЙЛ" собирается выйти из Национального нефтяного консорциума (ННК), который ведет разработку крупного месторождения Хунин-6, сообщает ИТАР-ТАСС.

Еще в 2012 году из ННК вышел "Сургутнефтегаз", а после поглощения "Роснефтью" ТНК-ВР в консорциуме остались лишь "Лукойл" и "Газпром нефть". Но "Лукойл" был готов продолжать проект только на условиях реального участия в управлении, чего так и не смог добиться. Роль чисто финансового инвестора компанию не устроила.

На прошлой неделе "Лукойл" уведомил своих партнеров по ННК — "Роснефть" и "Газпром нефть" — о том, что собирается покинуть консорциум. Компания объясняет свое решение о продаже 20-процентной доли "оптимизацией портфеля активов". За пакет компания хочет около 200 млн долларов - столько же, сколько заплатила при вхождении в ННК.