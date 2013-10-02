Нефть продолжает дешеветь на фоне статданных из США

На мировых торгах в среду, 2 октября, цены на нефть продолжили падение на фоне статистики по динамике оптовых запасов сырья в США от Американского института нефти (API).

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,36% - до 107,55 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,46% и составила 101,57 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Во вторник API сообщил о росте запасов на 4,55 миллиона баррелей, горючего - на 3,26 миллиона баррелей. В среду ожидаются официальные данные от Министерства энергетики США.

По мнению экспертов, ситуация для нефти складывается негативная. Бюджетные проблемы в США остаются в центре внимания, в то время как запасы сырья увеличиваются.

Как сообщал УНИАН, федеральные ведомства США резко сворачивают свою деятельность из-за продолжающихся разногласий между двумя палатами Конгресса по бюджету.

Президент США Барак Обама призвал членов Конгресса немедленно принять законопроект о бюджете и не допустить временной приостановки работы госорганизаций.