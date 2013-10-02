Суд Бразилии снял обвинения с Chevron по поводу разлива нефти

Федеральный судья в Рио-де-Жанейро во вторник, 1 октября, снял обвинения с американской нефтегазовой компании Chevron и бурового подрядчика Transocean, закончив двухлетнее судебное разбирательство по поводу разлива нефти на шельфе Бразилии.

Изначально сторона обвинения требовала взыскать с компаний почти 20 млрд долл. за ущерб, нанесенный во время аварии. Однако суд постановил, что Transocean не несет ответственности за разлив нефти, передает «Газета.Ru».

По данным агентства, решение суда было во многом обусловлено тем, что Chevron согласилась потратить почти 150 млн долл. на «компенсационные мероприятия».

Ранее сообщалось, что бразильский суд запретил выезд из страны 17 руководителям местных отделений корпораций Chevron и Transocean по делу о разливе нефти.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях Украины стали компании Сhevron и Shell.

С Shell договор заключен, компания уже ведет разработку. С Chevron подписание соглашения уже несколько раз переносилось, последний срок - до 24 ноября 2013 года.