Иран намерен увеличить добычу нефти

Иран намерен увеличить в 2013 году добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает в среду агентство ИРНА со ссылкой на министра нефти Исламской Республики Иран Биджана Зангене.

"Мы приложим все усилия, чтобы восстановить в полном объеме долю Ирана на мировом рынке нефти, - сказал министр. - Это для нас важнее, чем текущие цены".

По словам Зангене, власти Ирана ведут переговоры с иностранными компаниями, стремясь заинтересовать их в возвращении в страну. Министерство нефти ИРИ создало комитет для выработки новых принципов заключения с зарубежными партнерами, включая привлекательные условия для инвестиций в энергетический сектор иранской экономики, передает ИТАР-ТАСС.

Под воздействием западных, прежде всего - американских, санкций суточная добыча нефти в Иране опустилась два года назад до 2,5 млн баррелей - самого низкого уровня за последние четверть века. Многие страны отказались от импорта иранской нефти, что привело к значительному сокращению поставок за рубеж и, соответственно, к уменьшению доходов для экономики.