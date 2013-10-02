Киевсовет разрешил взять два кредита на проекты по энергосбережению

Киевсовет разрешил взять два кредита коммунальному предприятию "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева" в размере 4 млн грн и 5 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующие проекты решений проголосовали по 76 депутатов Киевсовета из 80, зарегистрированных в зале.

Отмечается, что кредит предоставляется Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО). Процентная ставка за пользование гривневым кредитом составляет 3% годовых, кредитом в евро - до 7% годовых. Сроки уплаты определены как: погашение основной суммы долга - равными квартальными или полугодовыми платежами; уплата процентов - квартальными или полугодовыми платежами в сроки, согласно условиям, установленным соответствующим договором.

Согласно решению, целью привлечения гривневого кредита является финансирование проекта "Энергосбережение в бюджетных учреждениях Киева", который предусматривает внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах коммунальной собственности, в том числе замену, ремонт, установку энергосберегающего оборудования; кредита в евро - для финансирования проекта "Термосанация в бюджетных учреждениях Киева", который предусматривает внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах коммунальной собственности.

Срок пользования средствами кредита в гривнях - до 5 лет; в евро - до 8 лет.