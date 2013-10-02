Цена российского газа в 4 квартале будет в пределах 410 долл.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«У нас есть предварительные расчеты, и они колеблются в пределах 410 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки», - сказал министр.

Также он отметил, что окончательная цена газа будет сформирована к концу октября.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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