Ставицкий надеется, что Львовский облсовет поддержит соглашение с Chevron

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий рассчитывает на успешное решение вопроса с согласованием соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией Chevron Львовским областным советом 3 октября 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины.

«Завтра я буду принимать участие в заседании Львовского областного совета. Я надеюсь на успешное решение этого вопроса, так как в рабочих группах мы уже все согласовали», - сказал Ставицкий.

Также он добавил, что на протяжении октября завершится этап подписания СРП по Скифской площади Причерноморского шельфа с компанией ExxonMobil. (25 сентября в Нью-Йорке в присутствии Президента Украины Виктора Януковича состоялось подписание договор с ExxonMobil относительно заключения соглашения о разделе углеводов в пределах участка Скифский (шельф Черного моря) - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением от 28 августа 2013 года продлил срок подписания Соглашения о разделе продукции (СРП) с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области) до 24 ноября 2013 года. Ранее распоряжением от 12 июня 2013 года Кабмин продлил срок подписания СРП с Chevron до 24 августа 2013 года.

В апреле министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков заявил, что СРП с компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии положительного решения областных советов.

В июне т.г. Кабинет министров Украины передал проект соглашений о разделе продукции относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение повысить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую совместно будут осуществлять компании Chevron и «Недра Олесская».

20 сентября текущего года Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади "Олесская", между государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и ООО "Недра Олесская".

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.