Shell начала геологоразведку Юзовского месторождения

Американская нефтегазодобывающая компания Shell приступила к геологической разведке Юзовского месторождения (Донецкая и Харьковская области) для дальнейшей добычи сланцевого газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины.

«На сегодня мы можем констатировать тот факт, что компания Shell, после подписания (соглашений — УНИАН) в Давосе и Гааге, приступила к геологическому изучению с дальнейшей разработкой Юзовского месторождения», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября представители Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» подписали операционное соглашение о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади, в результате которого компания Shell сможет юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов на Юзовской площади.

Первый свободный газ с Юзовской площади ожидается получить в конце 2014 года, а практическая добыча газа может начаться уже с 2015 года.

На первом этапе для проведения разведочных работ Royal Dutch Shell планирует выделить более 500 млн долл., а в общем инвестиции в промышленную разведку и строительство коммуникаций на Юзовской площади оцениваются компанией около 10 млрд долл.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.

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