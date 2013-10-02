Украина за месяц удвоила импорт газа из Венгрии

Украина в сентябре 2013 года увеличила импорт природного газа из Венгрии почти в два раза по сравнению с августом — до 238,184 млн куб. м с 131,170 млн куб. м, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

В первой половине августа компания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, осуществил работы по расширению пропускной способности газового коридора на границе с Венгрией, благодаря чему суточный объем прокачки удалось увеличить на 60%.

За весь июль 2013 года поставки природного газа в Украину с территории Венгрии составили 154,53 млн куб. м.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м.

Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий, однако из-за необходимости согласования данного вопроса с российским газовым монополистом — компанией «Газпром» подписание соглашения со словацким оператором ГТС для Украины представляется затруднительным. При этом директор секретариата Энергетического сообщества Янеш Копач считает, что поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут быть налажены уже до конца текущего года, но этот вопрос напрямую зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины».

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).

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