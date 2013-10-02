«Газпром» подписал соглашение о транспортировке газа по «Южному потоку»

Москва. Компания «Газпром экспорт» (дочерняя компания российского «Газпрома» специализирующаяся на продаже газа) подписала соглашение о транспортировке газа с South Stream Transport – оператором газопровода «Южный поток», который планируется проложить в обход Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского газового монополиста по итогам состоявшегося сегодня в Париже заседании Совета директоров компании South Stream Transport B.V. с участием председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

«На заседании Совета директоров состоялось подписание Соглашения о транспортировке газа между ООО «Газпром экспорт» и компанией South Stream Transport B.V.», - говорится в сообщении.

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В ходе заседания члены Совета директоров приняли детальный график строительных работ, утвердили долгосрочный бюджет компании и подтвердили ввод в эксплуатацию первой нитки морской части газопровода проекта «Южный поток» до конца 2015 года.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в обход Украины в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит 925 километров, максимальная глубина — более двух километров, проектная мощность — 63 млрд куб. м.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

14 ноября 2012 года на заседании Совета директоров компании South Stream Transport принято окончательное инвестиционное решение по морской части проекта «Южный поток».

7 декабря 2012 года в районе г. Анапа Краснодарского края началось строительство газопровода «Южный поток».

Ввод в эксплуатацию первой нитки морского газопровода запланирован в конце 2015 года.