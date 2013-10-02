Активисты Greenpeace заблокировали заправки "Газпрома" в Германии

Сегодня около 60 активистов Greenpeace провели акции возле всех 23 заправок «Газпрома» в Германии, протестуя против задержания «гринписовцев» в России.

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается в сообщении, активисты выступили против планов нефтяных компаний России на добычу нефти в Арктике. В Берлине активисты приковали себя к бензоколонкам. Они призвали к немедленному освобождению экипажа Arctic Sunrise.

«Через десять дней после захвата судна российской властью уже более 780 тыс. человек направили письма протеста в российские посольства. Кроме того, правозащитники, политики и журналисты требуют освобождения активистов», - говорится в сообщении.

В Greenpeace напомнили, что 1 октября активисты спустились на канатах с крыши стадиона во время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Базелем» и «Шальке-04». Они вывесили большой баннер, в котором затребовали от спонсора, компании «Газпром», прекратить арктический проект по добыче нефти.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты «Гринпис», подплыв на судне Arctic Sunrise к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на нее. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола. Были задержаны 30 человек, в частности иностранцы, среди которых – украинец Руслан Якушев.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.

25 сентября Президент России Владимир Путин в ходе заседания III Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» сказал, что не считает пиратами активистов Greenpeace, которых задержали российские правоохранительные органы за акцию возле платформы «Газпрома» в Печерском море.

29 сентября все 30 членов команды судна Arctic Sunrise были приговорены к двум месяцам ареста.

2 октября двум активистам «Гринпис» с ледокола Arctic Sunrise - видеооператору-фрилансеру из Великобритании и активистке из Бразилии предъявлено обвинение в пиратстве. Это обвинение грозит заключением на срок от 10 до 15 лет. Также официальное обвинение в пиратстве выдвинуто украинскому члену экипажа судна Greenpeace Якушеву.