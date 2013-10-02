Россия ужесточит ответственность за проникновение на нефтегазовые объекты

Москва. После получившего широкий международный резонанс протеста Greenpeace против нефтедобывающей платформы российского «Газпрома» в Арктике, Россия намерена ужесточить ответственность за несанкционированное проникновение посторонних лиц на нефтегазовые объекты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на совещании по проблематике недропользования и транспортировки углеводородов на Каспии.

«Забота об экологии не должна прикрывать противоправные действия, какими бы высокими соображениями ни руководствовались лица, участвующие в различных акциях, и она не может вестись противоправными методами и методами, которые, в конечном счёте, небезопасны для людей и для технологических объектов», - сказал Медведев.

Премьер-министр сообщил, что сегодня подписал постановление правительства, которым утверждены правила информирования об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах ТЭКа.

По его словам, определён перечень из семи видов угроз, при которых владельцы энергообъектов обязаны незамедлительно информировать органы внутренних дел, ФСБ, МЧС и Минэнерго России, и установлен соответствующий порядок действий.

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На этом же совещании премьер-министр Медведев высказался за повышение требований безопасности при добыче углеводородов как на суше, так и на шельфе страны.

Он напомнил, что в июле этого года в законодательстве закреплена обязанность эксплуатирующей организации, которая ведёт работы на шельфе, заниматься предупреждением разливов нефти и нефтепродуктов, включая планирование соответствующих мероприятий и их финансовое обеспечение.

По его словам, аналогичные требования, по всей вероятности, необходимо будет сформулировать и к проектам, которые осуществляются на суше.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты Greenpeace, подплыв на судне Arctic Sunrise к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на нее. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола. Были задержаны 30 человек, в частности иностранцы, среди которых – украинец Руслан Якушев.

29 сентября все 30 членов команды судна Arctic Sunrise были приговорены к двум месяцам ареста.

Двум активистам Greenpeace с ледокола Arctic Sunrise - видеооператору-фрилансеру из Великобритании и активистке из Бразилии предъявлено обвинения в пиратстве. Это обвинение, по данным «Гринпис», грозит заключением на срок от 10 до 15 лет.