Украина сократила добычу угля на 4,5%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-августе 2013 года сократили добычу угля на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 61,409 млн тонн с 64,226 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении Профсоюза работников угольной промышленности Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем прошлого года добыча угля сократилась на 0,5% - до 6,701 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-августе 2013 года сократили добычу угля на 5,77% - до 54,594 млн тонн с 57,491 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2012 года угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн в 2011 году.