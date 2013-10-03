Утечка высокорадиоактивной воды, в 7 раз превышающей норму, выявлена на АЭС "Фукусима-1"

Утечка высокорадиоактивной воды из цистерны, где она хранится после охлаждения реакторов или откачивания из подземных помещений, обнаружена на АЭС "Фукусима-1".

Как сообщает РИА "Новости", по информации оператора станции компании ТЕРСО, замеры в районе цистерн показали содержание стронция в концентрации 200 тыс. беккерелей на литр при установленной законом норме в 30 беккерелей на литр. При этом точный объем вытекшей из цистерны воды пока не установлен.

ТЕРСО обнаружила, что цистерна, из которой произошла утечка, стояла под наклоном, что и стало причиной вытекания воды через соединения между крышкой резервуара и стенками. Компания не исключает попадания воды в морскую воду технического порта станции.

В августе на АЭС "Фукусима-1" была обнаружена крупнейшая после аварии 2011 года утечка 300 тонн радиоактивной воды с концентрацией стронция около 80 млн беккерелей на литр из цистерны, где хранится радиоактивная вода после охлаждения реакторов. ТЕРСО не исключила попадания этой воды в океан.

Комитет по контролю над атомной энергетикой присвоил утечке третий уровень опасности по шкале INES. Правительство Японии решило выделить на меры по устранению утечек радиоактивной воды 470 млн долларов из госбюджета.

Авария на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду. Полная ликвидация аварии займет около 40 лет.