США уже в этом году лишат Россию пальмы первенства по добыче нефти и газа

США уже в этом году обгонят Россию по суммарной добыче нефти и газа и станут крупнейшим в мире производителем углеводородов, передает РИА "Новости" со ссылкой на Wall Street Journal.

Издание пишет, что это могло произойти уже в июле 2013 года, когда США произвели 22 миллиона баррелей нефти, против 21,8 миллиона баррелей, произведенных РФ, согласно данным Управления энергетической информации США и Международного энергетического агентства.

В 2012 году США впервые с 1982 года обогнали Россию по производству природного газа, но по нефти пока отстают - 9,9 миллиона баррелей в день против российских 10,8 миллиона баррелей в первой половине 2013 года. Лидером в мире по добыче нефти остается Саудовская Аравия - 11,7 миллиона баррелей в день.

Производство углеводородов в США стремительно растет в последние годы благодаря новейшим технологиям добычи, применение которых стало выгодным из-за роста цен на сырье. Импорт газа и нефти в США упал на 32% и на 15%, соответственно, за пять лет.

Кроме того, американские компании усиленно инвестируют в производство, накапливая долг: согласно оценкам Barclays, только в 2012 году им пришлось занять 50 миллиардов долл.

Читайте также:

Сланцевая революция в США вынудила "Газпром" переориентироваться на Восток - СМИ

"Газпром" за год потерял 30% рыночной стоимости. Стал самой дешевой среди крупных нефтегазовых компаний мира

Норвежская Statoil наступает Газпрому "на пятки" на рынке Европы