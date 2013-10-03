«Киевэнерго» подключило к отоплению почти 18% жилых домов

ПАО «Киевэнерго» подключила к отоплению 93% детсадов, почти половину школ и 17,6% столичных жилых домов.

Как сообщили УНИАН в ПАО “Киевэнерго”, в течение трех суток с начала отопительного сезона специалисты ПАО «Киевэнерго» подключили к централизованному отоплению 2803 столичных потребителей. Наибольшее количество потребителей подключено к теплу в Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Шевченковском, Деснянском районах столицы.

По состоянию на 7:00 утра 3 октября к теплу, в частности, подключена почти половина столичных школ – 222 школы (48% от общего количества), 466 детских садиков (93%) и 325 лечебных заведений (82%).

Специалисты «Киевэнерго» осуществляют также подключение к отоплению жилого фонда. Так, теплоноситель уже подается к 1764 жилым домам всех форм собственности (17,6%).

Компания осуществляет запуск теплоносителя поэтапно и в круглосуточном режиме. В первую очередь запуск тепла осуществляется в дома, внутридомовые сети которых технологически готовы к запуску теплоносителя. Об этом заблаговременно должны были позаботиться балансодержатели домов.

Напомним, согласно распоряжению КГГА № 1686 от 26 сентября текущего года, процесс подключения объектов соцсферы к централизованному отоплению 30 сентября. Одновременно с запуском теплоносителя к объектам социальной сферы специалисты компании с 1 октября начали поэтапное подключение жилых домов.