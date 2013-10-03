«Роснефть» купила еще одну нефтяную компанию

«Роснефть» подписала соглашение об основных условиях покупки 51% акций «Петроресурса» — владельца разведочной лицензии на нефтегазовый блок в дельте Волги. Об этом сообщается в пресс-релизе госкомпании, пишет Лента.ru.

Стоимость и другие детали сделки не уточняются.

«Петроресурс» является совместным предприятием шведской Lundin Petroleum (70 процентов) и Gunvor Геннадия Тимченко (30 процентов). Последний стал совладельцем компании в 2009 году, купив долю за 30 миллионов долларов.

СП владеет разведочной лицензией на Лаганский лицензионный участок. На его территории было пробурено три разведочные скважины, одна из которых дала промышленный приток нефти. Ресурсы участка оцениваются в 88-126 миллионов долларов.

Работа «Петроресурса» в дельте Волги оказалась заблокирована после принятия закона, в соответствии с которым вести разведку и добывать сырье на шельфе могут компании, соответствующие определенным требованиям. Фактически работать на шельфе сейчас могут только «Газпром» и «Роснефть».

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