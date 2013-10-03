ЕС готов обвинить "Газпром" в антиконкурентных действиях
Евросоюз готов обвинить российский "Газпром" в действиях, препятствующих свободной конкуренции, спустя год после начала соответствующего расследования, сказал еврокомиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния.
"Рано пока говорить о наших следующих шагах в расследовании, но сейчас мы находимся в стадии подготовки уведомления о претензиях", - сказал он на конференции в Вильнюсе, передает "Рейтер".
"Газпром" не был доступен для немедленных комментариев.
Европейская комиссия начала расследование в отношении "Газпрома" в сентябре 2012 года из-за подозрений, что компания злоупотребляет своей доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы.
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