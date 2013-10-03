«Энергорынок» привлек кредит у «Ощадбанка» на 500 млн грн

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, привлекло кредит у «Ощадбанка» на сумму 500 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на 1 год.

Как сообщал УНИАН, 26 июля текущего года госпредприятие «Энергорынок» сообщило о привлечении у «Ощадбанка» две кредитных линии на общую сумму 700 млн грн.

Кабинет министров разрешил «Энергорынку» осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год.

Чистый доход компании от реализации продукции за первые шесть месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 41,556 млрд грн с 40,953 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.