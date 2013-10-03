Украина стала ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований

Сегодня Украина и Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) заключили соглашение о предоставлении нашему государству статуса ассоциированного члена в ЦЕРН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, от Украины соглашение подписал вице-премьер-министр Константин Грищенко.

По словам председателя Госинформнауки Владимира Семиноженко, подписание соглашения с ЦЕРН – это первый этап на пути получения Украиной статуса ассоциированного члена в Европейском Союзе.

Как сказал Семиноженко, украинские физики хорошо известны в ЦЕРН благодаря успешному участию в ряде направлений, а в последние годы - в рамках проекта Большого адронного коллайдера (БАК). Он добавил, что в настоящее время в ЦЕРН работают 47 украинских научных работников.

***CERN (ЦЕРН, от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Европейский совет по ядерным исследованиям) - ведущая межправительственная организация, международный исследовательский центр европейского сообщества, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Расположена в предместье Женевы, на границе Швейцарии и Франции. Официальным днем рождения ЦЕРН считается 29 сентября 1954 года, когда 12 стран ратифицировали соглашение о ее основании.

Сотрудничество Украины и ЦЕРН осуществляется с 1993 года в соответствии с положениями соглашения о дальнейшем развитии научного и технического сотрудничества в области физики высоких энергий от 2 апреля 1993 года (без получения Украиной членства или иного юридического статуса в этой организации).

В марте в выполнение распоряжения Кабинета министров от 21 февраля 2011 года № 151 была подписана совместная декларация Кабинета министров и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве, в котором выражено намерение правительства Украины присоединиться к ЦЕРН со статусом ассоциированного члена. Официальную заявку на прохождение процедуры соответствия критериям ассоциированного члена ЦЕРН Украина подала на рассмотрение Совета ЦЕРН в конце 2011 года.