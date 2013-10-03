Сергей Власенко назначен гендиректором концерна “Укрторф”

Кабинет министров Украины назначил Сергея Власенко генеральным директором государственного концерна “Укрторф”.

Соответствующее распоряжение от 2 октября размещено на сайте правительства.

Ранее Власенко занимал должность первого заместителя гендиректора концерна.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. Кабинет министров уволил Игоря Горобца с должности генерального директора государственного концерна "Укрторф" и Олега Терлецкого с должности его заместителя.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрторф» создан в мае 2007 г. и является государственным хозяйственным объединением, контроль над деятельностью которого осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности.

В концерн входят предприятия: «Волыньторф», «Житомирторф», «Киевторф», «Коростышевский завод «Реммашторф», «Подилляторф» (г. Хмельницкий), «Ривнеторф», «Сумыторф», «Черниговторф» и «Укринспалыво» (Черкасская обл.).