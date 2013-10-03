Украина импортировала из Европы 1,5 млрд кубометров газа

Объем импорта природного газа из Польши и Венгрии в Украину в январе-сентябре текущего года составил 1,5 млрд куб. м при прогнозном объеме импорта из Европы, рассчитанном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в целом по году, в 2,5 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе акционерной компании «Укртрансгаз» - ведущей в Украине компании по транспортировке и хранению природного газа, 100% акций которой принадлежат государству.

«Всего за 9 месяцев текущего года со стороны Польши и Венгрии в газотранспортную систему Украины поступило 1,5 млрд куб. м природного газа», - сказано в сообщении компании.

Согласно сообщению, в сентябре 2013 года из Европы импортировано 343,2 млн куб. м природного газа, что на 99 млн куб. м, или на 41%, больше, чем в августе.

Как сообщал УНИАН, Украина покупает газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий, однако из-за необходимости согласования данного вопроса с российским газовым монополистом — компанией «Газпром» подписание соглашения со словацким оператором ГТС для Украины представляется затруднительным. Однако директор секретариата Энергетического сообщества Янеш Копач считает, что поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут быть налажены уже до конца текущего года, но этот вопрос напрямую зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины».

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.