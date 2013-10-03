Итальянская Eni планирует добывать сланцевый газ в Волынской области

Итальянская нефтегазовая компания Eni, которая в октябре прошлого года приобрела 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины", планирует заняться добычей сланцевого газа в Волынской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Волынской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, председатель Волынской ОГА Борис Климчук сегодня встретился с представителями делегации «Захидгазинвеста», которая владеет девятью лицензиями на разработку месторождений газа в Украине.

В состав делегации, как отмечается в сообщении, входили: генеральный директор компании «Захидгазинвест» Стефано Санти, представитель компании «Эни Юкрейн Холдингс Б.В.» Бруно Манджони и представитель компании «Кадоган Юкрейн Холдингс Лимитед» Константин Красовский.

«Цель их визита - презентация деятельности ООО «Захидгазинвест» и обсуждение возможностей разработки месторождений сланцевого газа на Волыни», - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отмечает, что сейчас «Захидгазинвест» исследует участок в Иваничевском районе и просит содействия в осуществлении ряда лабораторных исследований для изучения экологического состояния региона.

«Стороны обсудили вопрос о принятии всех необходимых процедур и документов для реализации этого проекта. При хорошей организации и должной подготовке работы по разведке залежей сланца могут начаться уже летом 2014 года. Сейчас они уже идут в Луганской, Донецкой и Ивано-Франковской областях», - сказано в сообщении пресс-службы Волынской ОГА.

Как сообщал УНИАН, итальянская нефтегазовая компания Eni подала заявку на разработку углеводородов на мелководных участках шельфа в Украине.

В октябре 2012 года Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".

Eni получила контрольный пакет «Захидгазинвеста» от участников совместной деятельности и должна обеспечить финансирование программы первичной разведки. После подписания договора Cadogan оставила за собой право собственности на 15% «Захидгазинвеста».

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.