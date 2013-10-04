Львовский облсовет одобрил соглашение с Chevron о добыче сланцевого газа

Депутаты Львовского областного совета согласовали проект соглашения о разделе продукции с компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron) о добыче сланцевого газа на Олесской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 66 депутатов из 102 присутствующих на сессии. Всего во Львовском областном совете 116 депутатов. Не голосовали депутаты от фракции "Свобода".

Рассмотрение вопроса о согласовании сделки продолжалось около шести часов.

Перед началом голосования в сессионный зал ворвались несколько участников акции протеста, проходившей сегодня под стенами областного совета против добычи сланцевого газа во Львовской области. Они скандировали лозунги: «Вы продали Украину», «Позор!» и «Батькивщина», УДАР, Партия регионов - предатели украинского народа!»

Как заявила народный депутат, председатель Львовского облорганизации ВО «Свобода» Ирина Сех, «депутатов Львовского областного совета шантажом, принуждением, кнутом заставили проголосовать за согласование сделки по добыче сланцевого газа на Олесской площади».

«Решалось не только то, будут ли добывать сланцевый газ во Львовской области. Вопрос заключался в том, сломает ли режим Януковича Львовскую область, Галичину, Львовский областной совет. Сегодня появились «тушки» во Львовском областном совете. Ни одно село или район ни одному депутату Львовского областного совета не поручали голосовать за «сланцевое» соглашение. Наоборот - проходили сессии местных советов, на которых общины давали поручение депутатам не поддерживать эту коррупционную сделку. Это не сделка в интересах Государство Украина, в интересах общины Львовской и Ивано-Франковской областей», - подчеркнула Сех.

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Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Кабинет министров Украины передал проект соглашений о разделе продукции относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение повысить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую совместно будут осуществлять компании Chevron и «Недра Олесская».

20 сентября текущего года Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади "Олесская", между Государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и ООО "Недра Олесская".

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.