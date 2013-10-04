Нефть продолжает дешеветь на фоне бюджетного кризиса в США

На мировых торгах в пятницу, 4 октября, цены на нефть продолжают снижаться на опасениях по поводу возможного падения спроса на сырье в США и замедления темпов роста экономики страны в связи с бюджетным кризисом.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,13% - до 108,86 доллара за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 0,17% и составила 103,13 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Эксперты полагают, если проблемы с бюджетом не удастся уладить в ближайшее время, начнутся опасения по поводу падения темпов роста экономики США, рынок занял выжидательную позицию.

Как сообщал УНИАН, Минфин США заявил, что дефолт страны, который может произойти если Конгресс не повысит потолок госдолга, может привести к самому серьезному экономическому спаду со времен Великой депрессии.

"В случае, если отсутствие компромисса с потолком госдолга приведет к дефолту, это может иметь катастрофический эффект не только для финансовых рынков, но и для создания рабочих мест, потребительской активности и экономического роста - многие аналитики полагают, что это может превзойти негативный эффект кризиса 2008 года, когда рецессия была самой тяжелой со времен Великой депрессии", - говорится в докладе Минфина.