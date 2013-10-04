Антимонопольное расследование ЕС в отношении «Газпрома» перешло в новую стадию - СМИ

Еврокомиссия сформулировала претензии к «Газпрому» по антимонопольному расследованию и теперь готовит заявление, сообщил зампред Европейской комиссии по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния.

Претензий к «Газпрому», который подозревают в злоупотреблении своим доминирующим положением и назначении несправедливых цен на свою продукцию, оказалось больше. «Газпром» мог еще и чинить препятствия свободному потоку газа через территории государств — членов ЕС и диверсификации источников поставок, пишут Ведомости.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал «Ведомостям», что претензий ЕС компания пока не получала.

Антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» началось два года назад по жалобе Литвы, но оно охватило еще и Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Болгарию. По словам Куприянова, «Газпром» не может раскрывать, какие документы компания предоставляла по запросу Еврокомиссии. Часть необходимой европейцам документации могла быть изъята во время обысков в офисе литовской «дочки» «Газпрома» в начале 2013 г.

Представители ЕС ранее заявляли, что иск к «Газпрому» может быть подан весной 2014 г. Если ЕС выиграет разбирательство, то сможет легализовать «реверсные» поставки газа европейских клиентов «Газпрома» в Украину (пока по условиям контрактов, действующих между «Газпромом» и рядом стран, переправка его в другие страны запрещается контрактом). Кроме того, «Газпром» могут через суд обязать выставлять на аукцион все свободные мощности его газопровода. А также компании придется заплатить штраф в размере до 10% от своего оборота за нарушение норм европейского законодательства о конкуренции.

Судебная тяжба между «Газпромом» и ЕС может затянуться на годы, а ее исход неоднозначен. «Вне зависимости от формы собственности и структуры присутствия в Европе “Газпром”, как коммерческая структура, попадает под действие законодательства ЕС, включая законодательство о конкуренции», - считает партнер Squire Sanders Брайен Хартнетт. По его словам, Еврокомиссия имеет полномочия по рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью компаний, занимающих доминирующее положение на рынке и подозреваемых в злоупотреблении этим положением. «Установление необоснованно высоких цен расценивается как неправомерное действие. Однако достаточно сложно установить, являются ли такие цены правомерными или нет», — отмечает юрист.

По итогам 2012 г. доля российского газа на европейском рынке составляла около 26%.

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